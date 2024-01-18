Об этом на пресс-конференции сообщила министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области. Мария Новоселова отметила, что во многих муниципалитетах цена за проезд

Об этом на пресс-конференции сообщила министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области. Мария Новоселова отметила, что во многих муниципалитетах цена за проезд начала подниматься с 10 января. Причем проездной билет в среднем подорожал на 3-4 рубля. Министр связала подобный рост с удорожанием цен на дизельное топливо. Тариф же в областном центре, как правило, пересматривается