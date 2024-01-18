Школьники из Владимирской области стали в Индии чемпионами мира по ментальной...
Школьники из Владимирской области стали в Индии чемпионами мира по ментальной арифметике.
Чемпионат проходил в индийском городе Мумбаи, в нем приняли участие 450 ребят из 15 стран, сообщила пресс-служба ВО.
Дети складывали и вычитали, умножали и делили многозначные числа в уме и на абаке (это древнейшие счёты).
От россии выступили 15 участников, пятеро из них – воспитанники ковровского центра «СПРИНТ».
Чемпионами стали Егор Трушков (самый маленький участник, учение 1 класса),
- Максим Кучин, Егор Степанов и Анна Туганаева.
- У Елизаветы Квартич – первое место.
Тренер команды победителей – руководитель центра «СПРИНТ» Наталья Конина.
Фото: пресс-служба ВО.