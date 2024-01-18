Смотрите Вести в 14.30: какую поддержку оказывают участникам боевых действий, в том числе - в...
Смотрите "Вести" в 14.30: какую поддержку оказывают участникам боевых действий, в том числе - в реабилитации?
Защитники Отечества
Их выбор - защита Родины.
Движение "по уму"
Справится ли с пробками искусственный интеллект?
Умные светофоры во Владимире. Как будет работать система?
Проверка иорданей
Сегодня Крещенский сочельник.
Спасатели напоминают о мерах безопасности. В эти минуты сотрудники МЧС проверяют места для крещенских купаний.