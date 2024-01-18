Спасатели предупреждают жителей региона – с шести часов вечера 18 января ожидается сильный снег. В отдельных районах он может быть мокрым. Также прогнозируется налипание снега и гололед.

Спасатели предупреждают жителей региона – с шести часов вечера 18 января ожидается сильный снег. В отдельных районах он может быть мокрым. Также прогнозируется налипание снега и гололед. Юго-Восточный и южный ветер усилится, ожидаются порывы 15 – 17 м/с, метель и снежные заносы. Интересно, что при этом два самых популярных сайта прогноза погоды осадков не обещают.