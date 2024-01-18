Спасатели предупредили о сильном мокром снеге и гололеде на дорогах Владимирской области. С 18:00...

Спасатели предупредили о сильном мокром снеге и гололеде на дорогах Владимирской области.С 18:00 часов 18 января до 08:00 часов 19 января 2024 года по области ожидается сильный, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах снежные заносы, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Ожидается усиление юго-восточного, южного ветра, порывы 15 – 17 м/с.Спасатели подчеркивают, что такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта. И угрожают увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ. И даже обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Напомним, что вместо крещенских морозов к Владимирской области подходит теплый атмосферный фронт.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.