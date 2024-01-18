Спасатели во Владимирской области вскрыли квартиру с умершим мужчиной и его живой...

Спасатели во Владимирской области вскрыли квартиру с умершим мужчиной и его живой матерью.Накануне спасателям ковровского городского поисково-спасательного отряда поступило сообщение, что необходимо обеспечить доступ в квартиру, сообщает ТГ "Заметки спасателя".Предполагалось, что в квартире труп. Соседи пояснили, что тело мужчины увидели в окно. И что там таже живет женщина с ментальными проблемами.После вскрытия двери все подтвердилось. Выяснилось, что умерший - это сын хозяйки, которая неизвестно сколько провела наедине с мертвым телом.Фото: ТГ "Заметки спасателя".