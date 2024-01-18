Победителями новогоднего миллиарда стали логопед и токарь из Тюмени.

Победителями и обладателями новогоднего миллиарда в тираже "Русского лото" стали Светлана и Юрий Семеновы - логопед и токарь из Тюмени, на выигранные деньги они хотят открыть частную логопедическую практику, отправиться в путешествие и адресно помочь нуждающимся, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото"."Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом", - рассказала Светлана. Пара жената уже почти сорок лет и скоро будет отмечать рубиновую свадьбу. У них двое детей, которые живут в других городах - дочь работает неврологом, а сын - стоматологом."Когда муж вручил мне тубус (с билетами лотереи - ред.) по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты", - добавила женщина.У Семеновых уже созрели планы на то, как потратить часть выигрыша. "В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином", - поделилась Светлана.Кроме того, супруги хотят отправиться в путешествие. Юрий на выигранные деньги купит себе новый автомобиль. Кроме того, часть выигрыша супруги планируют потратить на адресную благотворительность. Со слов победительницы, выигрыш в лотерею к лучшему изменит жизнь всех домочадцев и облегчит ее.Лотерейные билеты мужчина начал регулярно покупать три года назад, не тратя на это слишком больших сумм. В день, когда он приобрел набор билетов на новогодний розыгрыш, он выиграл 5 тысяч рублей в моментальной лотерее. На эти деньги и купил билеты, среди которых оказался тот самый счастливый.