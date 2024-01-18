За 2023 год специалисты МФЦ Владимирской области оказали жителям и гостям региона более 635 тысяч услуг.

За 2023 год специалисты МФЦ Владимирской области оказали жителям и гостям региона более 635 тысяч услуг. Самыми востребованными традиционно стали услуги Росреестра и МВД России.Топ-5 популярных услуг:- государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество - 207 372 услуги;- осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации - 89 015 услуг;- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ - 65 523 услуги;- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости – 44 479 услуг;- выдача, замена паспорта гражданина РФ – 38 229 услуг.На сегодняшний день сеть МФЦ во Владимирской области включает 18 филиалов, расположенных в городах региона, и 4 обособленных подразделения в областном центре.Жителям и гостям области доступны более 500 видов федеральных, региональных, муниципальных и иных услуг.