Жуткое видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что мертвый мужчина лежит с открытым ртом и якобы откусанными собаками пальцами. Как сообщает автор видео, комментируя ситуацию, труп

Жуткое видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что мертвый мужчина лежит с открытым ртом и якобы откусанными собаками пальцами. Как сообщает автор видео, комментируя ситуацию, труп лежал на остановке неподалеку от ТЦ “Саша”. По версии очевидца, тело обкусали бездомные животные. Фрагмент видео Собаки отгрызли – он замерз, ему конечности отгрызли собаки. Мертвый лежит. Возле