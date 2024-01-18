33-летний мужчина был задержан за нарушение общественного порядка. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, это произошло на территории охраняемого объекта на улице Добросельской. По нашим

33-летний мужчина был задержан за нарушение общественного порядка. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, это произошло на территории охраняемого объекта на улице Добросельской. По нашим данным, хулигана задержали в гостинице. Несложно догадаться, что на улице Добросельской находится Авлад Отель, где как раз проживают временные переселенцы. Как сообщил источник “Шестого канала”, мужчина вел себя агрессивно и матерился.