Ковровская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства ломбардами. В результате два офиса пришлось закрыть. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, которому

Ковровская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства ломбардами. В результате два офиса пришлось закрыть. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, которому принадлежат две точки, не имеет права осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, кредитной организацией либо некредитной финансовой организацией не является, разрешения на такую деятельность не имеет, в реестре не зарегистрирован. Как сообщили в надзорном ведомстве, два