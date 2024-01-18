Женщина игнорировала находящийся в квартире труп взрослого сына и какое-то время жила с ним. Соседи позвонили спасателям вечером 16 января и рассказали, что, кажется, увидели в окне тело.

Женщина игнорировала находящийся в квартире труп взрослого сына и какое-то время жила с ним. Соседи позвонили спасателям вечером 16 января и рассказали, что, кажется, увидели в окне тело. Необходимо попасть внутрь и проверить. О происшествии спасатель ковровского ПСО Михаил Быков написал в своем сообществе «#заметки_спасателя» во«ВКонтакте». Михаил Быков, спасатель ковровского ПСО Обычно, если так уверенно