В школе №15 города Владимира устранили протечку, которая произошла после прорыва системы...

В школе №15 города Владимира устранили протечку, которая произошла после прорыва системы водоснабжения.Во владимирской школе №15 устранили протечку, которая произошла после прорыва системы водоснабжения в чердачном помещении.Затопило правое крыло здания - со второго по первый этаж. В результате частично нарушилась конструкция подвесного потолка. Учебные кабинеты не пострадали.К оперативному решению проблемы подключились аварийная служба и бригада электриков. Отопление восстановлено.Учеников перевели на дистанционное обучение. Но уже 18 января, по сообщению главы города Дмитрия Наумова, дети должны вернуться к очному формату.