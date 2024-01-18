Перед судом предстанет житель Владимира.

Перед судом предстанет житель Владимира. Мужчину обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что владимирец работал в офисе продаж оператора мобильной связи и имел доступ к данным абонентов. Летом 2023 года неизвестный гражданин предложил обвиняемому предоставлять информацию о клиентах за денежное вознаграждение. Фигурант согласился.Так, 16 июня 2023 года обвиняемый открыл персональные данные одного из абонентов, сфотографировал и переслал снимок «заказчику». За такую услугу работнику заплатили 250 рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Владимира передано в суд.