Работники ЖКХ будут чистить снег на улицах Владимира. Уборка пройдет ночью, 18 января с 20:00 и до 7:00 утра 19 января, с помощью спецтехники, поэтому владельцев автомобилей попросили не оставлять

Работники ЖКХ будут чистить снег на улицах Владимира. Уборка пройдет ночью, 18 января с 20:00 и до 7:00 утра 19 января, с помощью спецтехники, поэтому владельцев автомобилей попросили не оставлять свои машины на улицах, перечисленных ниже. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Адреса улиц, где пройдет уборка, такие: – Егорова, от Добросельской до Растопчина и обратно;