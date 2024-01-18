Владимирцев предупреждают, что суммы за отопление в январе могут быть на 20 процентов больше...

Владимирцев предупреждают, что суммы за отопление в январе могут быть на 20 процентов больше декабрьских.Суммы за отопление в январе будут, в среднем, на 20 процентов больше декабрьских.Причина - аномальные морозы. Среднесуточные показатели температуры в начале этого года на 4,6 градуса ниже тех, что были в конце прошлого.Сегодня в областном правительстве рассказали о первых итогах начавшегося в нашем регионе этой осенью перехода на оплату услуг отопления по факту потребления.Мария Новосёлова, министр госрегулирования цен и тарифов Владимирской области:- Двенадцать муниципальных образований перешли, все остальные образования области перейдут в оплату услуги отопления по 1/7 с отопительного периода 24-25. Ну, условно, с 1 октября текущего года. С какими-то критичными обращениями в наш адрес по поводу такого перехода мы не столкнулись. Жители достаточно с пониманием отнеслись к этой истории. В этом смысле мы ожидаем вопросов только в условиях, так скажем, холодной зимы.На сегодня во Владимире общедомовыми приборами учета оборудованы 1546 многоквартирных домов. В остальных домах с октября прошлого года применяется норматив, рассчитанный на 7 месяцев отопительного периода.Что же касается платы по факту, то в случае, если в этом месяце она повысится более, чем на 25 процентов (в сравнении с декабрьской), потребитель имеет право взять рассрочку. С начислением процентов в размере ключевой ставки рефинансирования плюс 3 процента.Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- Дома - все разные. Соответственно, дома потребляют различное количество тепла. 20 процентов. Ну, если в идеале, в среднем по больнице посмотреть - 20 процентов. И по деньгам. У кого-то будет пять, у кого-то будет больше.