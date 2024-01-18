Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для их расчистки от снега.
В четверг, 18 января с...
Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для их расчистки от снега.
В четверг, 18 января с 20:00 и до 07:00 утра 19 января, владельцев просят убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:
- Ул. Егорова, от ул. Добросельская до ул. Растопчина и обратно;
- Ул. Березина;
- Ул. Модарова;
- Ул. Краснознаменская;
- Ул. Токарева;
- Ул. Строителей;
- Ул. 1-я Заводская;
- Ул. Б. Московская;
- Ул. Б. Нижегородская;
- Ул. Дворянская;
- Ул. Студеная Гора;
- Ул. Горького, от ул. Белоконской до площади Ленина;
- Ул. Мира, от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе и обратно;
- Ул. Коммунарный спуск;
- Ул. Володарского;
- Ул. Кремлевская;
- Ул. Соколова-Соколенка, от ул. Комиссарова до ул. Юбилейная и обратно;
- Ул. Воронина.
Фото: пресс-служба администрации Владимира.