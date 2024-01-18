Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для их расчистки от снега. В четверг, 18 января с...

Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для их расчистки от снега.В четверг, 18 января с 20:00 и до 07:00 утра 19 января, владельцев просят убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:- Ул. Егорова, от ул. Добросельская до ул. Растопчина и обратно;- Ул. Березина;- Ул. Модарова;- Ул. Краснознаменская;- Ул. Токарева;- Ул. Строителей;- Ул. 1-я Заводская;- Ул. Б. Московская;- Ул. Б. Нижегородская;- Ул. Дворянская;- Ул. Студеная Гора;- Ул. Горького, от ул. Белоконской до площади Ленина;- Ул. Мира, от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе и обратно;- Ул. Коммунарный спуск;- Ул. Володарского;- Ул. Кремлевская;- Ул. Соколова-Соколенка, от ул. Комиссарова до ул. Юбилейная и обратно;- Ул. Воронина.Фото: пресс-служба администрации Владимира.