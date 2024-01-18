Регион переходит на кластерную модель управления экономикой. Зачем нужны такие преобразования рассказал первый зам. губернатора области по вопросам промышленности и экономической

Регион переходит на кластерную модель управления экономикой. Зачем нужны такие преобразования рассказал первый зам. губернатора области по вопросам промышленности и экономической политики. Сейчас у нас создан межрегиональный кластер по климатическим системам и машиностроению, а в перспективе – создание кластера по стекольной промышленности – подчеркнул Александр Ремига. Как он заверяет, новый подход в управлении экономикой даст