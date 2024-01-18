Команда из 15 российских детей, в составе которой были 5 воспитанников ковровского центра «СПРИНТ», стала победителем чемпионата мира по ментальной арифметике.

Команда из 15 российских детей, в составе которой были 5 воспитанников ковровского центра «СПРИНТ», стала победителем чемпионата мира по ментальной арифметике. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Мероприятие состоялось в Индии, в городе Мумбаи. На чемпионат съехались 450 участников из 15 государств. Несмотря на серьёзную конкуренцию, наши земляки выступили блестяще и завоевали первое место.Жители региона поздравляют Егора Трушкова, Максима Кучина, Егора Степанова, Анну Туганаеву и Елизавету Квартич, а также их тренера Наталью Конину с победой.