Владимирские школьники провели благотворительную ярмарку и закупили необходимые вещи бойцам на...

Владимирские школьники провели благотворительную ярмарку и закупили необходимые вещи бойцам на фронт.Владимирская область продолжает помогать нашим бойцам на передовой.Свой вклад в Победу внесли и владимирские школьники. Ученики лингвистической гимназии №23 имени Александра Столетова во время январских праздников провели благотворительную ярмарку.Ребята изготовили более 10 тысяч поделок. На вырученные средства они закупили необходимые вещи бойцам на фронт и написали письма. С главными пожеланиями - как можно быстрее вернуться домой.Гуманитарный груз уже приняли. На передовую его доставят ближайшим гумконвоем Правительства региона.Егор - ученик лингвистической гимназии №23 имени А.Г. Столетова:- Нашим бойцам тяжело сейчас приходится вдали от дома. Решили им помочь. Создать такую акцию, чтобы показать, что они не одни.Арсений - ученик лингвистической гимназии №23 имени А.Г. Столетова:- Очень гордимся и ценим то, что они делают. И надеемся, что они вернутся обратно целыми и здоровыми.