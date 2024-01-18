Акция «Ёлка желаний» продолжается. На сей раз губернатор Владимирской области Александр Авдеев снял с новогоднего древа в Кремле шар с заветной мечтой нашего земляка, 11-летнего мальчика Марка.

Акция «Ёлка желаний» продолжается. На сей раз губернатор Владимирской области Александр Авдеев снял с новогоднего древа в Кремле шар с заветной мечтой нашего земляка, 11-летнего мальчика Марка. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .Школьник загадал на Новый год батут, и его желание исполнилось.«Мы встретились с Марком, его мамой и старшим братом у меня в кабинете, пообщались, пригласил моих гостей на чай. Замечательная, крепкая семья, где все друг друга поддерживают», - поделился впечатлениями от встречи с Марком Александр Авдеев.