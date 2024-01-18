Вместо крещенских морозов к Владимирской области подходит теплый атмосферный фронт. В пятницу, 19...

Вместо крещенских морозов к Владимирской области подходит теплый атмосферный фронт.В пятницу, 19 января, на погоду в регионе 33 окажет влияние тёплый атмосферный фронт, предупреждают синоптики.Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками и вызовет снегопады и метели, которые временами будут сильными.Ожидается порывистый ветер. Юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с.Температура воздуха по области -6…-11°.Атмосферное давление будет резко падать до 731 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.Фото Shawn Dearn on Unsplash