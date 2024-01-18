Оплата за проезд в общественном транспорте Владимира может вырасти в конце феврале.

Цены на проезд в общественном транспорте Владимира планируются поднять до начала весны, по информации, представленной министром государственного регулирования цен и тарифов региона, Марией Новоселовой, на пресс-конференции 18 января. Новая ценовая политика уже применяется в разных городах Владимирской области с 10 января, причем цены возросли в среднем на 3-4 рубля. Приводя это в назначение, чиновница отметила, что повышение стоимости проезда объясняется ростом цен на дизельное топливо.Обычно тарифы на проезд во Владимире пересматриваются 10 февраля. Однако, в настоящее время министерство ведет переговоры с мэрией, поэтому повышение цен, вероятно, будет задержано. Предварительная информация от Марии Новоселовой указывает на то, что повышение цены произойдет позже, ближе к весеннему периоду. Окончательное увеличение стоимости проезда во Владимире пока остается неизвестным.