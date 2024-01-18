Во Владимире прошла церемония вручения премии Народного Фронта Команда Путина.
В областном Доме...
Во Владимире прошла церемония вручения премии Народного Фронта "Команда Путина".
В областном Доме дружбы 17 января прошла торжественная церемония вручения премии Народного Фронта "Команда Путина".
Награды получили жители Владимирской области, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции. Слово Александру Сыпченко.
Люди - людям. За круглым столом в Доме Дружбы - те, кто поддерживает СВОИх. С самого начала специальной военной операции. От общественников и священнослужителей до предпринимателей и волонтёров. По словам губернатора Александра Авдеева, помощь нашим бойцам сплотила весь регион.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- … Люди, простые граждане, которые собирали деньги, какие-то вещи для того, чтобы помочь и беженцам... и нашим военным! Эта работа очень важна, потому что она демонстрирует объединение. Объединение вокруг главной задачи - сохранение нашей страны.
Награды "Команда Путина" удостоены 19 наших земляков. В их числе - предприниматель Евгений Варагин. Его волонтерский центр в Александрове поставляет на передовую квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы.
Тысячи маскировочных сетей сплетены руками местных школьников и пенсионеров.
Евгений Варагин, лауреат премии "Команда Путина", руководитель волонтерского центра в г. Александрове:
- Ребятам везём то, что требуется по заявкам. Какие-то полезные вещи, те же металлические ведра, казалось бы, но люди в них хранят документы, рации…
Премия "Команда Путина" инициирована Народным фронтом. Все её лауреаты ежедневно вносят свой вклад в дело общей Победы.
Елена Гаранина, лауреат премии "Команда Путина", заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди":
- Мы помогали и помогаем. Отправляем “гуманитарку”. У нас есть ребята, волонтеры, которые ездят на первую линию соприкосновения.
В прошлом году владимирским бойцам направили сотни тонн грузов. Технические средства, купленные на пожертвования, каждый день везут в боевые подразделения.
Василий Алфеев, лауреат премии "Команда Путина", иерей:
- Экипировка, снаряжение, может быть, обувь… Позже, конечно, переключились на более нужные вещи. Сейчас это, в основном, электронные средства, квадрокоптеры, дроны (мы сами производим их), дроны – камикадзе…
Активисты президентского движения - на постоянной связи с руководством подшефных полков. Бойцам помогают люди всех возрастов.
Александр Шошников, член Центрального штаба Народного Фронта, начальник департамента по работе с регионами:
- Принимает участие как молодое поколение, так и старшее поколение. Кто-то вяжет носки ребятам, кто-то делает серьезные беспилотники, то есть... тут сегмент абсолютно разный!
Члены регионального штаба Народного Фронта сами вместе с волонтерами регулярно ездят в зону СВО. А сборы идут в рамках проекта "Всё для Победы".
Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта Владимирской области:
- Это достаточно большие суммы, больше 10 миллиардов, это помощь как наших жителей, родственников и друзей, так и крупных предприятий, хозяйств.
Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Владимирской области:
- Подшефные полки есть уже, госпитали, в которых нас знают и ждут, для которых мы сейчас не просто помощники, а еще и друзья.
Поддерживают бойцов и дети. Мастерят окопные свечи, рисуют открытки, пишут слова поддержки.
С каждым днем этот круг добра всё шире.
Александр Сыпченко, Александр Чунаев
“Вести-Владимир”