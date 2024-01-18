Во Владимире прошла церемония вручения премии Народного Фронта Команда Путина. В областном Доме...

Во Владимире прошла церемония вручения премии Народного Фронта "Команда Путина".В областном Доме дружбы 17 января прошла торжественная церемония вручения премии Народного Фронта "Команда Путина".Награды получили жители Владимирской области, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции. Слово Александру Сыпченко.Люди - людям. За круглым столом в Доме Дружбы - те, кто поддерживает СВОИх. С самого начала специальной военной операции. От общественников и священнослужителей до предпринимателей и волонтёров. По словам губернатора Александра Авдеева, помощь нашим бойцам сплотила весь регион.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- … Люди, простые граждане, которые собирали деньги, какие-то вещи для того, чтобы помочь и беженцам... и нашим военным! Эта работа очень важна, потому что она демонстрирует объединение. Объединение вокруг главной задачи - сохранение нашей страны.Награды "Команда Путина" удостоены 19 наших земляков. В их числе - предприниматель Евгений Варагин. Его волонтерский центр в Александрове поставляет на передовую квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы.Тысячи маскировочных сетей сплетены руками местных школьников и пенсионеров.Евгений Варагин, лауреат премии "Команда Путина", руководитель волонтерского центра в г. Александрове:- Ребятам везём то, что требуется по заявкам. Какие-то полезные вещи, те же металлические ведра, казалось бы, но люди в них хранят документы, рации…Премия "Команда Путина" инициирована Народным фронтом. Все её лауреаты ежедневно вносят свой вклад в дело общей Победы.Елена Гаранина, лауреат премии "Команда Путина", заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди":- Мы помогали и помогаем. Отправляем “гуманитарку”. У нас есть ребята, волонтеры, которые ездят на первую линию соприкосновения.В прошлом году владимирским бойцам направили сотни тонн грузов. Технические средства, купленные на пожертвования, каждый день везут в боевые подразделения.Василий Алфеев, лауреат премии "Команда Путина", иерей:- Экипировка, снаряжение, может быть, обувь… Позже, конечно, переключились на более нужные вещи. Сейчас это, в основном, электронные средства, квадрокоптеры, дроны (мы сами производим их), дроны – камикадзе…Активисты президентского движения - на постоянной связи с руководством подшефных полков. Бойцам помогают люди всех возрастов.Александр Шошников, член Центрального штаба Народного Фронта, начальник департамента по работе с регионами:- Принимает участие как молодое поколение, так и старшее поколение. Кто-то вяжет носки ребятам, кто-то делает серьезные беспилотники, то есть... тут сегмент абсолютно разный!Члены регионального штаба Народного Фронта сами вместе с волонтерами регулярно ездят в зону СВО. А сборы идут в рамках проекта "Всё для Победы".Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта Владимирской области:- Это достаточно большие суммы, больше 10 миллиардов, это помощь как наших жителей, родственников и друзей, так и крупных предприятий, хозяйств.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Владимирской области:- Подшефные полки есть уже, госпитали, в которых нас знают и ждут, для которых мы сейчас не просто помощники, а еще и друзья.Поддерживают бойцов и дети. Мастерят окопные свечи, рисуют открытки, пишут слова поддержки.С каждым днем этот круг добра всё шире.Александр Сыпченко, Александр Чунаев“Вести-Владимир”