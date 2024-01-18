Во Владимире составили рейтинг самых больших жилых новостроек.
1 место:
- дом 2019 года постройки...
Во Владимире составили рейтинг самых больших жилых новостроек.
1 место:
- дом 2019 года постройки на Добросельской, 188б.
В нем 8 подъездов, 18 этажей и 724 квартир, сообщает группа ВКонтакте "История 33 региона в фотографиях".
2 место:
- дом 2021 года проезде Лакина,
В нем тоже 8 подъездов, 18 этажей, но 637 квартир.
3 место:
- дом 2017 года на улице Славной, 4 в микрорайоне Юрьевец.
В нем 9 подъездов, 15 этажей и 532 квартиры.
Также в 10 самых многоквартирных домов 3 дома, построенные в Коврове.
Фото: www.freepik.com