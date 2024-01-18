Во Владимире составили рейтинг самых больших жилых новостроек. 1 место: - дом 2019 года постройки...

Во Владимире составили рейтинг самых больших жилых новостроек.1 место:- дом 2019 года постройки на Добросельской, 188б.В нем 8 подъездов, 18 этажей и 724 квартир, сообщает группа ВКонтакте "История 33 региона в фотографиях".2 место:- дом 2021 года проезде Лакина,В нем тоже 8 подъездов, 18 этажей, но 637 квартир.3 место:- дом 2017 года на улице Славной, 4 в микрорайоне Юрьевец.В нем 9 подъездов, 15 этажей и 532 квартиры.Также в 10 самых многоквартирных домов 3 дома, построенные в Коврове.Фото: www.freepik.com