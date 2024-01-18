Во Владимирской области двое жителей незаконно получили субсидии на оплату жилья. Сотрудники...

Во Владимирской области двое жителей незаконно получили субсидии на оплату жилья.Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев - Польскому району выявили и задокументировали два факта мошенничества при получении выплат.Установлено, что в течение полугода 44-летняя жительница города Юрьев-Польский, в результате предоставления недостоверной информации в районной отдел социальной защиты населения, незаконно получила в общей сложности более 14 000 рублей в качестве субсидии на оплату ЖКХ.Аналогичным образом поступил 48-летний местный житель. Введя в заблуждение работников социальной сферы, мужчина незаконно получил 18 000 рублей бюджетных денег.В отношении этих граждан возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://www.freepik.com