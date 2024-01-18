Во Владимирской области городская баня накопила долг по зарплате свыше 600 тысяч...

Во Владимирской области городская баня накопила долг по зарплате свыше 600 тысяч рублей.Прокуратурой Петушинского района проверила МКП «Костеревская городская баня» и установила, что на момент проверочных мероприятий у предприятия имелась задолженность по заработной плате перед семерыми работниками на сумму более 600 тыс рублей.Прокурором руководителю организации внесено представление, в итоге задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото: https://www.freepik.com