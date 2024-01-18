Во Владимирской области подвели итоги вокального конкурса «Битвы хоров». В регионе подвели итоги...

Во Владимирской области подвели итоги вокального конкурса «Битвы хоров».В регионе подвели итоги "Битвы хоров" - областного конкурса вокальных коллективов общественных организаций ветеранов и инвалидов.Творческое состязание проводилось уже в 6-ой раз. Его организатор - Министерство социальной защиты населения Владимирской области.В поединке хоров приняли участие более 100 коллективов Владимирской области. Всего около тысячи человек - те, кто любит хоровое пение.Лучшим из лучших вручены памятные подарки. Победителем "Битвы хоров" стал народный ансамбль "Талица" Дома народного творчества города Вязники, второе место - у народного хорового коллектива "Реченька" Мелеховского филиала Ковровского дома культуры, бронза - у хора русской песни "Радуга" из города Радужный.Людмила Швец, руководитель народного ансамбля "Талица" (г. Вязники):- Да не скажу, что это трудно! Мы просто делали свое дело, репетировали. Мы всегда репетируем, везде участвуем - во всевозможных конкурсах. И попытались в этом конкурсе поучаствовать. Мы пели патриотическую песню "Я лечу над Россией".