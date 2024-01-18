Во Владимирской области пройдут большие гонки на собачьих упряжках. Ожидается, что в Доброграде...

Во Владимирской области пройдут большие гонки на собачьих упряжках.Ожидается, что в Доброграде (Ковровский район) будут соревноваться более 100 спортсменов и более 300 собак из 15 российских регионов. На дистанциях 2 до 30 верст (верста - 1066,8 метров). Вход свободный, сообщает https://vk.com/club217372291.- первый старт (от озера) 19 января в 20 часов - это ночной этап.- 20 и 21 января в 10.00 - дневные этапы.Фото: https://vk.com/club217372291