Ушёл из жизни заслуженный врач Российской Федерации, бывший главврач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Муром» Анатолий Сафуилов.

Ушёл из жизни заслуженный врач Российской Федерации, бывший главврач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Муром» Анатолий Сафуилов. Об этом рассказала администрации медучреждения.Анатолий Сафуилов родился в Краснодарском крае, однако судьба связала его с Владимирской областью. В 1999 году он возглавил Отделенческую больницу ст. Муром, и под его руководством учреждение получило статус клинического. «И во многом благодаря именно ему сегодня в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» развиты высокотехнологичные виды медицинской помощи», - отмечается в сообщении.Коллектив больницы соболезнует родным и близким Анатолия Набиуловича.