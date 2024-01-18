Во Владимирской области снизилась заболеваемость коронавирусом.
За вторую неделю года показатель...
Во Владимирской области снизилась заболеваемость коронавирусом.
За вторую неделю года показатель заболевших на 100 тыс. снизился по сравнению с предыдущей неделей на 34,9%, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Заражаются владимирцы,в основном, «Омикроном» и его вариантами.
За прошедшую 2 неделю 2024 года лабораторно подтверждено 497 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
- 74 случая во Владимире,
- 70 - в Юрьев-Польском районе,
- 68 - в Гусь-Хрустальном районе,
- 59 - в Камешковском районе,
- 66 - в Муромском районе,
- 36 - в Вязниковском районе,
- 29 - в Ковровском районе,
- 19 - Кольчугинском районе,
- 18 - в Александровском районе,
- 14 - в Гороховецком районе,
- по 10 - в Суздальском районе и в г.Радужный,
- 8 - в Киржачском районе,
- 5 - в Судогодском районе,
- 4 - в Меленковском районе,
- 3 - в Петушинском районе,
по 2 - в Селивановском и Собинском районах.
97,4% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции;
0,6% - в форме внебольничной пневмонии;
2% случаев выявлены без наличия симптомов.
Фото: Viktor Forgacs on Unsplash
Photo by Viktor Forgacs on Unsplash