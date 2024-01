Во Владимирской области снизилась заболеваемость коронавирусом. За вторую неделю года показатель...

Во Владимирской области снизилась заболеваемость коронавирусом.За вторую неделю года показатель заболевших на 100 тыс. снизился по сравнению с предыдущей неделей на 34,9%, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Заражаются владимирцы,в основном, «Омикроном» и его вариантами.За прошедшую 2 неделю 2024 года лабораторно подтверждено 497 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:- 74 случая во Владимире,- 70 - в Юрьев-Польском районе,- 68 - в Гусь-Хрустальном районе,- 59 - в Камешковском районе,- 66 - в Муромском районе,- 36 - в Вязниковском районе,- 29 - в Ковровском районе,- 19 - Кольчугинском районе,- 18 - в Александровском районе,- 14 - в Гороховецком районе,- по 10 - в Суздальском районе и в г.Радужный,- 8 - в Киржачском районе,- 5 - в Судогодском районе,- 4 - в Меленковском районе,- 3 - в Петушинском районе,по 2 - в Селивановском и Собинском районах.97,4% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции;0,6% - в форме внебольничной пневмонии;2% случаев выявлены без наличия симптомов.Фото: Viktor Forgacs on UnsplashPhoto by Viktor Forgacs on Unsplash