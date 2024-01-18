Во Владимирской области спасатели рубят лед водоемов в местах крещенских купаний. Уже сегодня в...

Во Владимирской области спасатели рубят лед водоемов в местах крещенских купаний.Уже сегодня в ночь любители священного обряда окунутся в купели. Как правильно это делать без вреда для здоровья?Советы от медиков и сотрудников МЧС публикует Правительство региона.В ледяной воде можно находиться не больше двух 2 минут. А тем, кто окунается впервые хватит 20-30 секунд.Врачи напоминают: к купанию нужно подготовиться, рекомендуется начинать с контрастного душа и упражнений на свежем воздухе.При себе лучше иметь нескользкие тапочки, банный халат с капюшоном, термос и туристический коврик.Перед купанием обязательно размяться. А после омовения растереть себя полотенцем и выпить горячий чай. Его, кстати, будут подавать в официально разрешенных местах.Напомним, их в области у нас 34.С полным списком можно ознакомиться на сайте МЧС России 33 региона.