Во Владимирской области участниками Крещенских купаний станут более шести с половиной тысяч...

Во Владимирской области участниками Крещенских купаний станут более шести с половиной тысяч человек.По предварительным данным, участниками Крещенских купаний в нашем регионе сегодня ночью станут больше шести с половиной тысяч человек.Эту цифру называют в Управлении МЧС.Всего во Владимирской области органы местного самоуправления организовали 37 мест для купаний.Иорданей не будет в Муромском районе, в ЗАТО Радужный и Селивановском районе. Там водоёмы не прошли проверки санэпиднадзора на безопасность.Разрешённые же купели проходят проверку на безопасность. Ее ведут инспекторы ГИМС.В областном центре организованы 2 иордани. Одна - на озере Глубоком, вторая - на Семязино. Сегодня водолазы осматривают дно. Задача - очистить его от посторонних предметов.Евгений Мысев, старший инспектор ГИМС, руководитель инспекторского отделения №2 г. Владимира:- Измеряется толщина льда, чтобы безопасно люди могли выйти, оборудуются непосредственно места купания. Либо производится обжердёвка, либо сеть для того, чтобы исключить попадание купающихся под лед. Ну, и безопасные сходы, подъёмы из воды, ступеньки, поручни. Также проверяем безопасные подходы к этому месту, чтобы не было скользко, чтобы исключить какие-то травмоопасные моменты.О мерах безопасности сегодня напомнили представители Управлений МЧС и МВД. Какие будет организован подъезд автомобилей к купелям? И что говорят о крещенских купаниях священнослужители?Об этом в репортаже Веры Куликовой в итоговом выпуске “Вестей”.