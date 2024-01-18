Во владимирском отделении фонда Защитники Отечества прошла встреча с ветеранами боевых...

Во владимирском отделении фонда "Защитники Отечества" прошла встреча с ветеранами боевых действий.Поддержать тех, кто отстаивает интересы страны. В региональном отделении фонда "Защитники Отечества" прошла встреча с ветеранами боевых действий, которые недавно вернулись из зоны СВО.Какую помощь оказывают бойцам? И сколько обращений получают специалисты фонда? Тему продолжит Полина Лаптева.- Все равно какое-то неспокойствие есть. Как можно там мирно жить, когда там люди погибают. Там людей спасать надо…Свой выбор Сергей Балакин сделал сразу. На передовую отправился по контракту на 3 месяца в мае 2022-го. В группе штурмовиков вел ожесточенные бои за Северодонецк. А после героического освобождения Лисичанска был контужен.Сергей Балакин:- Грады, минометы, там все работало. Круглосуточно. Были какие-то перерывы на час - два, не было возможности никакой... на эвакуацию. Мы как на передовой линии находились - так и находились. Никто провизию нам не мог подвести, потому что ожесточенные бои были…По возвращении в региональном отделении государственного Фонда "Защитники Отечества" Сергею помогли с реабилитацией. Направили на восстановление в Тульскую область. Лечебные процедуры помогли прийти в себя, восстановиться. Но, рассказывает Сергей, адаптироваться к привычной, мирной жизни непросто:- Люди приоритеты в жизни расставляют неправильно. Не ценят простые вещи, которые надо ценить, что есть вода, свет, газ, есть что покушать, то есть элементарные вещи. Люди пренебрегают что-ли этим... Тишина. Там это на вес золото. Это многого стоит.Имея боевой опыт, Сергей решил вновь ехать на фронт и воевать до победного. Сейчас в зону СВО он отправится уже на 10 месяцев.Другой боец - мобилизованный Александр Лисин - он из Коврова - получил ранение в ходе штурма. Ногу пришлось ампутировать. Восстановление заняло более полугода. Но постепенно, с помощью протеза Александр начал ходить, а затем и бегать.Александр Лисин:- Были ЛФК, школа ходьбы, бассеин. Нас учили - как ходить, двигаться и, соответственно, мы проходили эту полосу препятствий. С помощью фонда занимаюсь теперь пауэрлифтингом, с очень хорошим тренером - Филимоновым Вячеславом Анатольевичем. И мы готовимся к крупным соревнованиям.Александру помогут заменить гильзу в протезе. В планах - установка протеза спортивного.Руководитель филиала фонда - Светлана Никитина подчёркивает: для бойцов организуют комплексную реабилитацию, оказывают психологическую и юридическую поддержку. За каждым закреплен персональный координатор. Обращения – ежедневные.Светлана Никитина:- За время работы филиал государственного фонда "Защитники Отечества" поступило свыше 4500 тысяч обращений. Социальные координаторы во всех городских округах (муниципальных образований) вникают адресно в каждую жизненную ситуацию.Региональные практики работы с ветеранами боевых действий, участниками специальной военной операции будут совершенствоваться. И всё для того, чтобы поддержка защитников Отечества была достойной.Полина Лаптева, Андрей Беляков“Вести - Владимир”