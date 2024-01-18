Владимирские муниципалитеты получат более 1,5 миллиарда рублей для проведения благоустройства. Это связано с введением новой программы под названием «Благо – двор», которая была ..

Владимирские муниципалитеты получат более 1,5 миллиарда рублей для проведения благоустройства. Это связано с введением новой программы под названием «Благо – двор», которая была инициирована губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Из областного бюджета будет выделено полтора миллиарда рублей на благоустройство населенных пунктов с населением более 1000 человек. Программа предусматривает улучшение дворовых территорий и домов, особенно тех, где расположены социальные объекты.В рамках программы «Благо – двор»будут выполнены работы по ремонту дорог, тротуаров и парковочных мест. Кроме того, будет проведена замена освещения во дворах, установлены новые скамейки и урны.