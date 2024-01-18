Заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов рассказал о...

Заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов рассказал о новшествах в сфере регулирования кредитно-банковской деятельности.Россияне смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей.ЦБ отменяет комиссию на суммы до 30 миллионов рублей. Плата будет взиматься только в том случае, если перевод оформляется непосредственно в отделении банка или по номеру карты, когда точно не известно, кому она принадлежит. Закон вступит в силу с первого мая.Какие новшества 2024 года в сфере регулирования кредитно-банковской деятельности УЖЕ действуют, поговорили с заместителем управляющего владимирским отделением Банка России - Александром Хлысталовым.