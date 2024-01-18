Жителя Суздальского района поймали за незаконное хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Порох и охотничье ружье мужчине подарили. Вместе с подарком в комплекте шли уголовное

Жителя Суздальского района поймали за незаконное хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Порох и охотничье ружье мужчине подарили. Вместе с подарком в комплекте шли уголовное дело и лишение свободы. Как рассказали в пресс-службе Суздальского райсуда, мужчина вину признал. Ему уже вынесли приговор – 5 лет лишения свободы, а также штраф в размере 30 000 рублей.