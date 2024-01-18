Жители Владимирской области смогут получить выплату процентов с неначисленной задержанной...

Жители Владимирской области смогут получить выплату процентов с неначисленной задержанной зарплаты.Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части, сообщает https://tass.ru.Дело в том, что, по мнению разработчиков законопроекта "прежняя норма не обеспечивает взыскания с работодателя процентов (денежной компенсации) в случае, когда полагающиеся работнику выплаты не были начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение".Теперь роценты подлежат взысканию с работодателя и в случае, если положенные сотруднику выплаты не были начислены своевременно, а суд при этом признал право работника на их получение.При этом проценты будут исчисляться из фактически не выплаченных денежных сумм с дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном начислении, и по день фактического расчета включительно.Фото: micheile henderson on Unsplash