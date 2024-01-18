36-летнего жителя Кольчугинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

36-летнего жителя Кольчугинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла в январе текущего года. Правоохранители установили, что обвиняемый у себя дома выпивал с родным братом. В ходе застолья мужчины поссорились, и хозяин напал на родственника. Он бил его руками, ногами и даже поленом. Потерпевший получил тяжёлые травмы и вскоре умер. Опомнившийся брат вызвал полицию.В настоящий момент обвиняемый заключён под стражу. Расследование продолжается.