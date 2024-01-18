Жителя города Кольчугино признали виновным в пособничестве в подделке водительского удостоверения.

Жителя города Кольчугино признали виновным в пособничестве в подделке водительского удостоверения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что зимой прошлого года гражданин договорился с неустановленным лицом об изготовлении фальшивых прав. Для этого он предоставил свои данные, а также указал, какую следует использовать фотографию. За поддельное удостоверение он заплатил более 22 тыс. рублей.Впрочем, пользовался изготовленными таким образом правами мужчина недолго. В мае водителя с фальшивым документом остановили сотрудники ГИБДД.Суд приговорил жителя города Кольчугино к 7 месяцам и 10 дням принудительных работ в исправительном центре.