Национальная хоккейная лига в очередной раз определила лучших игроков прошедшей недели. Второй звездой семидневки назван российский вратарь Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,64 гола и отражая 94,9% бросков.

Национальная хоккейная лига в очередной раз определила лучших игроков прошедшей недели. Второй звездой семидневки назван российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,64 гола и отражая 94,9% бросков.Компанию нашему голкиперу составили два игрока линии атаки. Первой звездой признан нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, выигравший три матча из четырех, в которых он забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных пасов. Третьим в списке стал форвард "Лос-Анджелес Кингз" Тайлер Тоффоли, который забил 4 гола в двух матчах.