Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за принятие на Украине закона о коллаборантах, который позволит оградить от репрессий жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за принятие на Украине закона о коллаборантах, который позволит оградить от репрессий жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик."Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков", — пояснил он в эфире телеканала ICTV принцип действия предлагаемого закона.При этом Аваков подчеркнул, что в отношении жителей Донбасса, участвовавших в свержении власти и в убийствах, должно применяться уголовное преследование.Глава МВД Украины напомнил, что такой же закон когда-то принимался в послевоенной Франции. По мнению Авакова, решить эти вопросы необходимо до того, как пройдут выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.