Мюнхенская Бавария рассматривает кандидатуру Томаса Тухеля на должность главного тренера. В настоящее время Тухель тренирует Пари Сен-Жермен.

Мюнхенская "Бавария" рассматривает кандидатуру Томаса Тухеля на должность главного тренера. В настоящее время Тухель тренирует "Пари Сен-Жермен".Контракт Тухеля с чемпионами Франции истекает в июне следующего года, и немецкий специалист намерен отработать его до конца. "Бавария" же готова подождать, пока Тухель освободится. Однако представители чемпиона Германии связывались с агентами тренера.В настоящее время "Баварию" тренирует Ханси Флик, сменивший в ноябре Нико Ковача. Не исключено, что Флику будет предложено тренировать баварцев и в следующем сезоне.