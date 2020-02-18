Россия сегодня простилась с Алексеем Ботяном. Легендарному разведчику было 103 года. Своё имя он навсегда вписал в историю, когда спас от уничтожения заминированный немцами Краков. Всю войну Ботян работал на оккупированных фашистами территориях — на Украине, в Польше, Чехословакии — его группа взрывала железнодорожные пути и нейтрализовала вражеских офицеров.

Россия сегодня простилась с Алексеем Ботяном. Легендарному разведчику было 103 года. Своё имя он навсегда вписал в историю, когда спас от уничтожения заминированный немцами Краков. Всю войну Ботян работал на оккупированных фашистами территориях — на Украине, в Польше, Чехословакии — его группа взрывала железнодорожные пути и нейтрализовала вражеских офицеров. Уже после Победы Алексей Николаевич долго работал за рубежом, и этот период его биографии до сих пор засекречен.Есть судьбы и герои, которые становятся частью национальной памяти. Таким человеком был Алексей Ботян. На прощание с разведчиком приехали действующие сотрудники СВР и ФСБ, бойцы спецподразделений и Вооруженных сил. Алексей Николаевич Ботян — из великого поколения создателей разведсообщества России."Он прошел всю войну, от первого до последнего дня и дрался с врагом на самых тяжёлых участках. И конечно Алексей Николаевич Ботян останется и в нашей памяти, и в наших сердцах", — сказал Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки.Значительная часть церемонии прошла в закрытом режиме. Большинство из этих людей в силу специфики и профессиональной непубличности и сегодня остались за кадром. Но на прощание со своим учителем они приехали из самых отдаленных мест своей службы — буквально на несколько часов."Ушёл из жизни замечательный человек! Человек, отдавший Родине до конца всё! Боролся на фронтах войны, за линией фронта. И он побеждать умел", — рассказал Юрий Шевченко, Герой России."Патриот до мозга костей, человек, который защищал нашу Родину. Старался сделать так, чтобы люди в его отряде, например, выполняли задачу добросовестно и не погибли. То есть берег людей!", — отметил Сергей Голов, ветеран спецслужб.Как настоящий разведчик Алексей Ботян был человеком разных поворотов судьбы. Он защищал страну, оставаясь успешным командиром диверсионной группы. Потом был разведчиком нелегалом-за границей, а затем и наставником, передававшим свой опыт. Опыт, который вошёл в учебники разведшкол всего мир."Это фактически последний представитель легендарнейшего поколения разведки специального назначения периода Великой Отечественной войны", — подчеркнул Андрей Ведяев, историк спецслужб."Он герой нашего времени. Потому что его подвиг, длиною в жизнь, больше столетия", — сказал Валерий Попов, президент ассоциации "Группы "Вымпел".Он ушел в год празднования юбилея великой Победы, для которой так много сделал при жизни. И которая в сознании поколений отныне неразрывно связана и с его именем — Алексея Николаевича Ботяна.Похоронили легендарного разведчика на Аллее Героев Троекуровского кладбища. Со всеми воинскими почестями.