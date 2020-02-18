Безработица в Великобритании в IV квартале 2019 года осталась на минимальном уровне с начала 1975 года, несмотря на замедление экономического роста и политические риски, связанные с Brexit.

Безработица в Великобритании в IV квартале 2019 года осталась на минимальном уровне с начала 1975 года, несмотря на замедление экономического роста и политические риски, связанные с Brexit.Количество работающих британцев в октябре-декабре увеличилось на 180 тысяч до 32,934 миллиона, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).Между тем, число безработных сократилось на 16 тысяч до 1,29 миллиона человек. Безработица осталась на уровне 3,8%.Количество вакансий в ноябре-январе увеличилось до 810 тысяч, достигнув максимума с июля-сентября 2019 года.Рост занятости в Великобритании может ослабить опасения Банка Англии относительно ситуации на рынке труда. На заседании в конце января центробанк сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых.Решительная победа Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на выборах 12 декабря поддержала деловые и потребительские настроения в стране. Однако по-прежнему сохраняется неопределенность относительно будущих отношений Великобритании и Европейского союза по истечении переходного периода после Brexit.Рост заработной платы в Великобритании замедлился в конце прошлого года.Заработная плата с учетом бонусов в октябре-декабре выросла на 2,9% в годовом выражении, минимальными темпами с июня-августа 2018 года.Рост средней заработной платы без учета бонусов замедлился до 3,2% и был минимальными с III квартала 2018 года.