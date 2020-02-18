Бойскауты Америки объявили о банкротстве из-за исков о сексуальных домогательствах. Адвокаты жертв говорят, что организация хотят таким образом защитить миллиарды других активов, включая недвижимость, которые принадлежат местным советам бойскаутов.

"Бойскауты Америки" объявили о банкротстве из-за исков о сексуальных домогательствах.Их точное количество пока не сообщается. По словам адвокатов, речь идет о сотнях. Тем временем число скаутов, состоящих в организации, продолжает уменьшаться. При этом у "Бойскаутов Америки" остается 1,4 миллиарда долларов активов. Благодаря банкротству организация сможет реорганизировать и реструктурировать свои финансы, сообщает РИА Новости.В свою очередь адвокаты жертв говорят, что организация хочет таким образом защитить миллиарды других активов, включая недвижимость, которые принадлежат местным советам бойскаутов.Организация Boy Scouts of America была создана в 1910-м, с тех пор более 110 миллионов человек приняли участие в этом движении. В 2012 году суд постановил обнародовать несколько тысяч страниц документов, в которых рассказывалось о сексуальном насилии вожатых над бойскаутами. Все это происходило с 1965 по 1985 год. Обвиняемыми были полицейские, военные, учителя, мэр, врачи и детский психолог.