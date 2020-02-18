В программе Судьба человека с Борисом Корчевниковым спортсменка Светлана Хоркина рассказала о своих победах и поражениях. Она поведала, что является в жизни для нее главным, а также ответила на многие вопросы.

Российская гимнастка, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина поделилась с Борисом Корчевниковым переживаниями по поводу нелепой ошибки, которую она совершила на Олимпиаде в Сиднее. По словам спортсменки, ей казалось, что тогда были разбиты не только ее коленки, но и главная мечта. К тому времени Хоркина давно носила титул "королевы брусьев".В спортивной карьере Светланы было много оглушительных побед. На злополучной Олимпиаде в Сиднее спортсменка неудачно упала и приземлилась прямо на колени. Спустя какое-то время выяснилось, что гимнастический конь был установлен неправильно — на пять сантиметров ниже, чем нужно. В итоге судьи разрешили россиянке и другим участникам повторить прыжки, но отказались исправлять оценки на других снарядах. На сегодня Хоркина не только легендарная спортсменка, но и тренер, актриса, телеведущая, политик.Светлана родилась в Белгороде. В четыре года ее отдали заниматься спортивной гимнастикой. По словам спортсменки, ее маме подсказали отвезти ребенка в секцию, поскольку девочка росла слабой, сильно болела и плохо кушала. Хоркина призналась, что ее не хотели брать на гимнастику из-за высокого роста, но в итоге все равно приняли. Светлана тренировалась под руководством Бориса Пилкина. Девочке удалось быстро добиться выдающихся результатов, поскольку она была трудолюбивой и целеустремленной.О своей личной жизни олимпийская чемпионка говорит мало. Своего сына она родила от мужа актрисы Веры Глаголевой — миллиардера Кирилла Шубского. Ребенок появился на свет в 2005 году. Светлана Хоркина призналась, что, по ее мнению, личная жизнь должна оставаться только для собственного пользования — чтобы не спугнуть счастье.По словам спортсменки, она любит порядочных и честных мужчин. Хоркина считает, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Чемпионка не признает вранья и придерживается мнения о том, что мужчина должен сдерживать свои слова.Светлана не афишировала вторую беременность. Сейчас ее младшему сыну всего несколько месяцев. Хоркина рассказала, что мальчика назвали Иваном. Первый сын старше младшего на четырнадцать лет. Хоркина призналась, что дети являются для нее главными мужчинами в жизни. По словам женщины, если у них все будет хорошо, то и она будет счастлива: "Мне в этой жизни больше ничего не надо".Почему на Олимпийских играх в Сиднее Светлана Хоркина не стала перепрыгивать опорный прыжок? Почему ее и Александра Немова не хотели брать на Олимпиаду?Что рассказала Светлана об отношении к допингу и отстранении сборной России от Олимпиады? И какая мечта у спортсменки не исполнилась до сих пор? Ответы — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".