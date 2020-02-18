Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов занял пост председателя совета директоров футбольного клуба Олимп из Химок. Олимп был создан в январе 2018 года и выступает в зоне Запад второго дивизиона.

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов занял пост председателя совета директоров футбольного клуба "Олимп" из Химок. "Олимп" был создан в январе 2018 года и выступает в зоне "Запад" второго дивизиона.Владимир Габулов, завершивший карьеру в 2018 году, занимал пост министра спорта в правительстве Северной Осетии. Затем Габулов был президентом воссозданной во Владикавказе "Алании". После ухода из "Алании" Владимир Борисович занял пост председателя совета директоров клуба "Олимп".В настоящее время "Олимп" занимает шестое место в зоне "Запад". Команду тренирует известный специалист Ренат Билялетдинов.