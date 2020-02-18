Российские банки в 2019 г. не отнеслись должным образом к информированию клиентов о возможных рисках кибермошенничества, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Российские банки в 2019 г. не отнеслись должным образом к информированию клиентов о возможных рисках кибермошенничества, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.В прошлом году произошел "взрыв" мошенничества на базе социальной инженерии, отметила Набиуллина. "Это отражает тот факт, что многие граждане не обладали достаточными знаниями, а финансовые организации не чувствовали свою ответственность за то, чтобы должным образом информировать потребителя", — подчеркнула глава ЦБ, сообщает ТАСС.ЦБ в конце 2019 г. принял первый стратегический трехлетний план по информационной безопасности — "Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2019-2021 гг.". Ключевые задачи плана — развитие "киберкультуры" и информационной поддержки потребителей услуг.При этом обеспечение безопасности хранения личных данных россиян — одна из важнейших задач, пояснила Набиуллина. Проблема социальной инженерии не стала бы такой масштабной, если бы финансовые и другие организации лучше защищали личные данные россиян, заключила глава ЦБ.