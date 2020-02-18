18.02.2020

2020-02-18 15:10:03

Что таит в себе название села Кучки?

Сегодня мы обсудим происхождение названия села Кучки, которое располагается в 10 км от Юрьева-Польского. Оно известно под таким названием с 15 века.

- С 15 века село известно как Кучки, но, скорей всего, появилось оно ещё раньше. Надо сказать, что селений с таким названием много не только в России, но и в соседних странах. Есть две деревни в Минской области в Беларуси, в Республике Марий Эл, в Московской области, в Свердловской, в Пензенской. И так называлось исчезнувшее село в районе Севастополя. Т.е. территории разные.

- Но это не могли быть нелепые кучки чего-то? А это что-то более существенное, важное для местных жителей.

- Кучки могли быть! Словарь «Русских народных говоров» указывает, что кучками называли особую форму укладки снопов в поле. И ещё – форму укладки льна.

- Но это же сезонные работы. Как это могло стать названием села? Это невозможно!

- Кстати, ещё есть слово кучки, которое в рязанских говорах означает узор при ткачестве особой техникой. Но тоже сложно это соотнести. Хотя , в древности поселения были небольшие , и если основная работа жителей была только заготавливание льна…

- Но сколько его заготавливают? Месяц, два? А зимой кучки уже снеговые, сугробы. Т.е. никаких уже признаков льняных кучек.

- Конечно, очень хочется связать название этого села со Степаном Кучкой. Это Суздальский боярин. Т.е. он здесь каким-то образом мог оставить след.

- Но тогда не понятно, как это название прилипло к другим населённым пунктам. Я предлагаю такую версию, что Кучук – это языческое имя у древних булгар, чувашей. И тогда всё понятно. Был Кучук, а получились Кучки. И Кучук мог быть и у нас, и в будущей Московской области, и в любой другой.

- Да, если это имя, то такое вполне возможно. Могли незнакомое слово соотнести с уже известным. Как со словом гусь получилось. Была река Кусси, а стала Гусь. Но также и кучки могли быть в разных территориях! Так что , кому какая версия нравится.

Ольга Слободнюк. "Радио России-Владимир" 106.3 МГц